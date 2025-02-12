За неделю ОРВИ и гриппом заболели 33 тысячи человек

За прошлую неделю в Свердловской области зарегистрировано 33 тысячи случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, что на 14,1% выше уровня прошлой недели и на 18,8% ниже среднего многолетнего уровня. 60,1% заболевших – дети.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, среди возбудителей болезни – вирусы гриппа А и В, парагриппа, SARS-CoV-2, риновирусы, сезонные коронавирусы и другие.

Заболеваемость выше среднеобластного уровня в Уральском, ЗАТО Свободном, Ревде. В Екатеринбурге за неделю заболели 16,5 тысячи человек, что выше показателей прошлой недели на 13,3% и ниже среднего многолетнего уровня на 14%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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