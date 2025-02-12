Врачи спасли уральца, который провел в коме после инсульта 47 дней

Врачи из городской больницы Каменска-Уральского вернули к жизни 52-летнего жителя Богдановича, который в результате обширного инсульта впал в кому на 47 дней.

Как сообщили в ДИПе, мужчина поступил в больницу с полной потерей ориентации и параличом правой стороны тела. Он не мог дышать, говорить, самостоятельно есть и воспринимать окружающую действительность. Врачи диагностировали у пациента инсульт, подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких и начали лечение.

В коме пациент провел 47 дней. Все это время современные аппараты обеспечивали работу важнейших систем организма, а медики, не теряя надежды, боролись за жизнь мужчины. Через полтора месяца уралец начал самостоятельно дышать.

Сейчас пациент сам принимает пищу, конечности, которые были парализованы, начали двигаться, он воспринимает окружающую действительность, понимает, когда с ним говорят, начинает разговаривать сам. На эти достижения понадобилось чуть больше месяца.

«Лекарственная терапия, лечебная физкультура, ранняя вертикализация и занятия с логопедом дали значительную положительную динамику. После реабилитации в нашем отделении мужчину направят на следующий этап – в Клинический институт мозга, который находится в Березовском. Если продолжать реабилитацию, то функции организма мужчины полностью восстановятся», – рассказала заведующая неврологическим отделением Городской больницы Каменска-Уральского Надежда Юровских.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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