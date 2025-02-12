Двое екатеринбуржцев угнали 10 «Кио Рио» для продажи на запчасти

В Екатеринбурге перед судом предстанут двое местных жителей, которые занимались серийным автоугоном. Преступников интересовали только корейские иномарки. Украденные автомобили «Кио Рио» они разбирали на запчасти, а затем продавали комплектующие.

Как сообщили в городском УМВД, в преступной группе участвовали 41-летний и 51-летний мужчины. Один из подельников жил в частном доме на окраине Екатеринбурга и организовал там автомастерскую. В 2022 году он предложил своему знакомому криминальную бизнес-схему: кража автомобилей с последующим разбором и продажей автозапчастей. Злоумышленники предположили, что на дефиците и дороговизне комплектующих иномарок можно неплохо заработать. В течение двух лет один из сообщников подыскивал и угонял машины, а второй разбирал их в своей автомастерской. За этот период обвиняемые похитили 10 автомобилей марки «Кио Рио» на общую сумму более 13,5 миллиона рублей.

Преступники соблюдали конспирацию и осторожность. Они пользовались большим количеством сим-карт, зарегистрированных на посторонних людей, применяли технические устройства для подавления сигналов GPS-маяков в машинах и подменяли номера. Но в апреле 2024 года они все же попались. Полицейские задержали одного из подозреваемых при попытке угона очередной «Киа». Его остановили на выезде из города – угонщик был за рулем автомобиля с подложными номерами и взломанным замком зажигания.

Мужчинам было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Организатор преступной группы уже приговорен к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Дело в отношении второго участника поступило в Орджоникидзевский районной суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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