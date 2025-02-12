Митрополит освятил Свято-Елисаветинскую обитель, где ухаживают за неизлечимо больными (ФОТО)

Сегодня митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил чин освящения Свято-Елисаветинской обители милосердия на Изоплите. Она открылась в конце минувшего лета благодаря поддержке благотворителей из Фонда святой Екатерины. Теперь до 50 неизлечимо больных людей могут постоянно находиться в обители, получая поддержку, внимание и заботу. Это те, кто страдает ДЦП, кто перенес тяжелые инсульты и инфаркты, кто получил травмы – и больше не может обходиться без круглосуточного ухода. Его обеспечивают десятки братьев и сестер милосердия, которые выбрали служение Богу через помощь другим людям.

«Хотелось порассуждать о том, что хочется пожелать человеку долгой или счастливой жизни. И когда я оказываюсь здесь, то порой вижу человека, который живет долго, но болеет и страдает. А иногда человек живет очень короткую жизнь, но очень счастливую. Господь Бог определяет, кому долгую, кому короткую. Но у нас есть возможность поучаствовать в жизни человека. Здесь реальное участие. Здесь создается реальная атмосфера счастья. Это выражается в присутствии Бога и любящих людей, которые ради Бога все силы отдают, чтобы помочь тем, кому тяжелей», – сказал митрополит Евгений.

Еще год назад Свято-Елисаветинская обитель милосердия размещалась в ветхом здании на Ереванской. Сейчас – это современная двухэтажная постройка с палатами, кабинетами физиотерапии, залом ЛФК, полноценной кухней, столовой и сестринскими. «Я бывал в обители милосердия в старом здании, и это было чем-то похоже на известное литературное произведение «Дети подземелья». Темно, низкие потолки, с любовью, но скудно наполненные помещения. А здесь все наполнено светом, здесь тишина, красота. И когда сегодня я заходил в палаты, комнаты и кельи – человек лежит рядом с природой, в свете, в тепле. Это Божье и очень хорошее дело», – добавил владыка.

Вместе с ним сегодня молились учредитель Фонда святой Екатерины Андрей Симановский и директор благотворительной организации Александр Андреев. После службы митрополит поблагодарил всех, кто приложил усилия для появления условий, которые удалось создать в новой обители.

Добавим, что при ней будет действовать Владимиро-Елисаветинский храм. Внутри уже идут отделочные работы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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