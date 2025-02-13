Следующая неделя станет самой холодной за зиму

В ближайшие дни в Свердловской области похолодает. Ночная температура местами будут понижаться до -30 °C.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», холодный фронт уже достиг Свердловской области, но пока его присутствие заметно в основном по сильному ветру. Он наиболее ощутим по югу области, а также на высоте, в горах, вдоль западной границы региона.

На севере области заметное похолодание начнется завтра, 14 февраля, а на юге – только на следующей неделе. Для многих районов Урала оно станет самым существенным за зиму.

По данным Уралгидрометцентра, 14 февраля в Свердловской области будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер южный 2-7 м/с. Температура ночью -8…-13°, на севере и крайнем востоке -16…-21°, на крайнем севере до -31°, днем -3…-8°, на севере -10…-15°.

В субботу, 15 февраля, ночью ожидается -11…-16°, на севере до -26°, днем -5…-10°, на севере до -15°, на крайнем севере до -20 °C.

В воскресенье, 16 февраля, ночью будет -10…-15°, на крайнем севере -19…-24°, днем -2…-7°, на севере -12…-17°.

17 февраля ночью -11…-16°, на крайнем севере -22°, днем -6,-11°, на крайнем севере до -17°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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