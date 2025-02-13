Уралец заплатит 20 тысяч за сожжение портретов родственников бывшей жены

В Свердловской области суд обязал мужчину выплатить бывшей жене 20 тысяч рублей – это компенсация морального вреда за то, что он уничтожил портреты ее родственников. Супруги развелись, и в период раздела имущества рассорились – тогда бывший муж в отместку сломал и сжег транспаранты с портретами ее родственников – участников Великой Отечественной войны. Фотографии были приготовлены для участия в шествии «Бессмертный полк».

Сначала мировой суд оштрафовал хулигана на 300 рублей за умышленное уничтожение чужого имущества, а после Шалинский районный суд, куда обратилась бывшая супруга с иском о компенсации морального вреда, взыскал 20 тысяч в пользу женщины. «Иск был удовлетворен частично. Суд учел степень нравственных страданий истца, вину ответчика, его имущественное положение, а также факт принесения ответчиком извинений», – уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Екатеринбург, Елена Сычева

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