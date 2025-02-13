Полпред Жога призвал работодателей и профсоюзы помочь ветеранам СВО «найти себя»

Полпред президента на Урале Артём Жога встретился с руководителями территориальных организаций профсоюзов и объединением работодателей Уральского федерального округа. Как сообщили в пресс-службе полпредства, было подписано дополнительное соглашение, ориентированное на поддержку ветеранов СВО.

«Важнейшая задача сегодня – создать условия, при которых вернувшиеся с фронта ребята смогут найти своё место в мирной жизни, почувствовать себя востребованными специалистами, людьми, которые способны обеспечить себя и свою семью. Изменения, которые мы вносим в наше трёхстороннее соглашение, помогут в реализации этих задач», – отметил Артём Жога.

Сейчас потребность уральских работодателей в специалистах превышает 140 тысяч человек. Полпред подчеркнул, что возвращающиеся с фронта участники СВО должны стать кадровым резервом, который позволит в значительной степени покрыть эту потребность.

Артем Жога обозначил и другие задачи, которые стоят перед работодателями и профсоюзными объединениями. Прежде всего, они связаны с ростом производительности труда, повышением квалификации работников, работе с техникумами и колледжами, расширением практики наставничества.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube