Уральцы стали реже жаловаться на навязывание кредитов, но чаще – на мошенников

В Свердловской области на 7% выросло количество жалоб граждан на банки, микрофинансовые организации и страховые компании. В 2024 году было зафиксировано 7,7 тысячи таких обращений, сообщили в Уральском ГУ Центробанка.

При этом клиенты банков намного реже жаловались на навязывание дополнительных услуг при кредитовании (в 2023 году было 139 обращений, а в 2024 году – всего 50), но чаще сталкивались с мошенничеством. Доля таких обращений в кредитные организации выросла с 8% до 14%. Одним из самых популярных способов мошенничества остаются методы социальной инженерии (304 жалобы).

«Для борьбы с мошенничеством Банк России предлагает новые меры, среди которых – введение периода охлаждения при оформлении кредитов. Законопроект об этом сейчас находится в Госдуме. Благодаря этой инициативе кредитные средства на счет клиента будут переводиться не сразу. Кроме того, с 1 марта потребители смогут оформить самозапрет на выдачу кредитов и займов. Это поможет бороться с мошенниками, которые обманом вынуждают людей оформлять кредиты», – отметил эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников.

В отношении микрофинансовых организаций больше всего жалоб было по вопросам перерасчета и проверки задолженности. Также свердловчане жаловались на оформление займов без их ведома и недостоверную информацию в кредитной истории. К страховым компаниям чаще всего возникали вопросы, связанные с ОСАГО и страхованием жизни.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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