Россияне все чаще отказываются праздновать День святого Валентина

В пятницу, 14 февраля, отмечается День святого Валентина. За последние несколько лет число россиян, которые не празднуют его и не вручают подарки близким, выросло. Если в 2020-м число отмечающих День всех влюбленных жителей России было довольно велико – 47%, то сейчас оно сократилось до 20%. Таковы результаты опроса портала Superjob.

9% опрошенных вручат подарки женам или мужьям, 4% – девушкам либо молодым людям, с которыми встречаются, по 1% сделают подарки детям, близким, друзьям, родителям, 4% ответили «другое».

Екатеринбург, Елена Сычева

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