В Екатеринбурге автобус врезался в забор. Пассажирка попала в больницу (ФОТО)

Сегодня днем на улице Белореченской в Екатеринбурге попал пассажирский автобус.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, водитель автобуса выбрал небезопасную скорость движения и наехал на металлическое ограждение. Пострадала пассажирка 1978 г.р., с многочисленными травмами ее увезли в больницу. Всего в момент ДТП в салоне находилось 11 пассажиров.

На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции для установления причин и последствий автоаварии. Инцидент проверяет прокуратура.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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