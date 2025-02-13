Участок Пермского тракта перекроют 15 и 16 февраля

Схема движения на автодороге Р-242 Пермь – Екатеринбург временно изменится.
Как сообщает Уралуправтодор, 15 и 16 февраля с 09:00 до 16:00 в рамках капитального ремонта будут проводиться работы по установке барьерного ограждения. Съезд, расположенный на 325-326 км по направлению из Первоуральска в сторону Перми будет перекрыт.
Объехать закрытый участок можно будет по Новоалексеевской развязке на км 332.
Уточнить актуальную информацию можно по телефону: 8-800-200-63-06.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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