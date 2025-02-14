У 40% работающих уральцев был служебный роман

У 4 из 10 работающих свердловчан случались романы с коллегой на работе, причем у некоторых даже не один раз.

Это выяснил опрос, который накануне Дня всех влюбленных провели эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Чаще всего в служебных романах признавались представители высшего и среднего менеджмента (53%), работники сферы туризма и ресторанов (42%), а также менеджеры по продажам (41%). Реже всего романтические отношения между коллегами возникают в сфере науки и образования (только 21%). Среди женщин о таком опыте рассказали только 28%, а среди мужчин – 34%.

Свердловская область оказалась в числе регионов, где жители наиболее склонны к близким отношениям с коллегами (38% подтвердили, что заводили романы на работе), больше показатели только в Санкт-Петербурге (служебный роман был у 42% опрошенных из региона), Новосибирской области (40%) и Ростовской области (39%).

65% из тех свердловчан, у кого был роман на работе, поделились, что это случалось лишь однажды, еще у 35% – несколько раз.

Как показал опрос, служебные романы чаще случаются между коллегами из разных отделов (61%), чем между коллегами из одного (39%).

Каждый четвертый служебный роман в итоге приводил к увольнениям: 8% местных жителей рассказали, что искать другую работу пришлось только одному из пары, 20% – что новая работа потребовалась обоим. Но в большинстве случаев (63%) у таких историй нет никаких последствий: влюбленные продолжают работать в одной компании либо в одном отделе.

Близкие отношения между коллегами редко оканчиваются созданием семьи – так, 61% из тех, у кого были романы на работе, в итоге расстались. Поженились только 16%, а 22% влюбленных коллег продолжают встречаться.

Половина свердловчан считает, что у романов между коллегами нет никаких плюсов. Но 23% отмечают, что в такой паре всегда есть общие темы для разговора, 21% – что можно проводить вместе больше времени, 11% – что такие отношения помогают построить карьеру, а 8% опрошенных уверены, что в таких парах меньше поводов для ревности.

В то же время 43% считают, что столь тесные отношения на работе являются поводом для сплетен, 39% уверены, что это мешает строить карьеру. 29% опрошенных добавляют, что в таких отношениях люди быстро устают друг от друга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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