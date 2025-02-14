Боксер из Екатеринбурга проведет бой в США за титул чемпиона мира

Екатеринбургский боксер из RCC Boxing Promotions Заур Абдуллаев проведет в США поединок за временный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе. Его соперником станет непобежденный американец Рэймонд Муратайя.

Для Абдуллаева это будет второй шанс завоевать чемпионский титул. В сентябре 2019 года он уже боролся за звание, но уступил будущему абсолютному чемпиону Дэвину Хэйни, получив в том поединке тяжелую травму. Но после Заур провел девять успешных боев, поднялся на вторую строчку мирового рейтинга IBF и вновь получил право на чемпионский бой.

Его оппонент, Рэймонд Муратайя, занимает четвертую позицию в рейтинге IBF. На его счету 22 победы в профессиональных боях, 17 из которых завершились нокаутами. Муратайя – действующий чемпион Северной Америки.

Напомним, действующим чемпионом мира IBF в легком весе является Василий Ломаченко, который временно приостановил карьеру, чтобы определиться с будущим в боксе. В связи с этим IBF приняла решение разыграть временный титул, за который и поборются Абдуллаев и Муратайя. Поединок пройдет 10 мая.

Екатеринбург, Елена Сычева

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