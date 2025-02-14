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Пятница, 14 февраля 2025, 13:43 мск

Новости Екатеринбург

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В День святого Валентина в Екатеринбурге можно сдать экспресс-анализ на ВИЧ

Сегодня в микрорайоне ЖБИ пройдет акция по быстрому тестированию на ВИЧ-инфекцию.

Как сообщили в ДИПе, тест-мобиль будет работать с 17:00 до 22:00 на площадке у торгового центра «Кировский» (Сиреневый бульвар, 2). Раннее выявление ВИЧ-инфекции позволяет оперативно подобрать терапию и начать лечение.

«Каждой паре стоит помнить, что защита от ВИЧ доступна и проста, а забота о своем партнере и благополучии отношений – залог счастливого и здорового союза», – отметила главный врач Центра СПИДа Анжелика Подымова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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