В День святого Валентина в Екатеринбурге можно сдать экспресс-анализ на ВИЧ

Сегодня в микрорайоне ЖБИ пройдет акция по быстрому тестированию на ВИЧ-инфекцию.
Как сообщили в ДИПе, тест-мобиль будет работать с 17:00 до 22:00 на площадке у торгового центра «Кировский» (Сиреневый бульвар, 2). Раннее выявление ВИЧ-инфекции позволяет оперативно подобрать терапию и начать лечение.
«Каждой паре стоит помнить, что защита от ВИЧ доступна и проста, а забота о своем партнере и благополучии отношений – залог счастливого и здорового союза», – отметила главный врач Центра СПИДа Анжелика Подымова.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»