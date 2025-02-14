В Екатеринбурге на 15% подорожало жилье для туристов

Цена на жилье для туристов в российских городах-миллионниках выросла в среднем на 14% за последний год и составила примерно 4,3 тыс. рублей в сутки, подсчитал сервис «Суточно.ру».

При этом спрос вырос на 30%, что также отразилось на ценах. Больше всего они поднялись в Краснодаре – на 27% и Перми – на 23%. В Екатеринбурге рост составил 15%. В среднем за сутки проживания придется заплатить 3,3 тысячи рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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