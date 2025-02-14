В Нижнем Тагиле девочка бежала за автобусом, зажавшим ее руку

В Нижнем Тагиле девочка получила травму – водитель автобуса зажал ей руку дверями.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел 13 февраля на улице Пархоменко. Водитель автобуса 46, не дождавшись, пока в салон автобуса на остановке сядут все пассажиры, закрыл дверь и начал движение.

Девочке, которая не успела зайти, прищемило руку, в результате чего ей пришлось некоторое время бежать за автобусом. Водитель остановился после того, как сидевшие в салоне пассажиры подняли шум.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий при подтверждении информации даст правовую оценку соблюдению транспортной организацией и ее сотрудниками требований законодательства при перевозке пассажиров в общественном транспорте. Будут запрошены сведения о полученных несовершеннолетней телесных повреждениях.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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