Лихач на «Форде» протаранил двух девушек на «ВАЗ-21124» (ФОТО)

Две девушки пострадали в ДТП, которое случилось в пятницу, 14 февраля около 14:00 на трассе Камышлов – Сухой Лог.

Как сообщили в пресс-службе ОблГАИ, 24-летний водитель автомобиля «Ford Focus», игнорируя знак «Обгон запрещен», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21124», в котором ехали две девушки: 22-летняя – за рулем, ее 19-летняя подруга – на пассажирском сиденье. Обе получили серьезные травмы и были срочно доставлены в больницу. Водитель иномарки не пострадал.

Водитель «Форда» оказался жителем села Курьи Сухоложского района. За свои шесть лет водительского стажа он уже успел нарушить Правила дорожного движения восемь раз, но раньше ему удавалось избежать столь серьёзных последствий.

Пострадавшие девушки были пристегнуты. Водитель ВАЗ, проживающая в городе Сухой Лог, получила права семь месяцев назад, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась.

В отношении водителя Ford составлены материалы по ст. 12.24 и ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ за выезд на встречную полосу в нарушение ПДД.

Сухой Лог, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube