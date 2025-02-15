Неопытный водитель стал причиной ДТП с четырьмя пострадавшими (ФОТО)

Трое мужчин и одна девушка пострадали вчера вечером в ДТП в Нижнем Тагиле.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не учел дорожные условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с автомобилем «Шевроле Авео», которым управлял 29-летний мужчина.

Травмы получили водитель и два пассажира автомобиля «ВАЗ-2110» (мужчина 22 лет и девушка 18 лет), а также пассажир автомобиля «Шевроле Авео» (мужчина 33 лет). Пострадавших доставили в Городскую больницу № 1.

Водитель «ВАЗ-2110» получил права категории «B» всего один месяц назад. Из-за травм он пока не смог представить свою версию ДТП.

Водитель «Шевроле Авео» сообщил, что двигался прямо и увидел, что на него мчится «ВАЗ 2110». Он попытался уйти вправо, чтобы избежать столкновения, но ему это не удалось.

Оба водителя были трезвы.

Правовая оценка причиненного вреда здоровью потерпевших будет дана после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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