Рейс Екатеринбург – Пхукет задержан почти на сутки

В аэропорту Кольцово по технической причине задерживается вылет рейса WZ-3145 авиакомпании «Red Wings» в Пхукет.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, борт должен был вылететь еще вчера в 22 часа 55 минут, сейчас отправление планируется в 21 час 10 минут.

Пассажиры обеспечены горячим питанием и водой, 211 человек размещены в трех гостиницах города Екатеринбурга. Оказание услуг пассажирам находится на контроле транспортной прокуратуры.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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