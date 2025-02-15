Завтра на Урале ждут сильные снегопады

В воскресенье, 16 февраля, в Свердловской области местами ожидается сильный снег.

В пресс-службе ГУ МЧС напоминают, что непогода способствует ухудшению видимости и образованию снежных заносов на дорогах. Находясь в дороге, водители должны быть предельно внимательны. В случае неисправности или при очень плохой видимости надо включить аварийную сигнализацию, остановиться на обочине дороги, ждать помощи в автомобиле. Двигатель лучше оставить включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

Те, кто во время сильного снегопада оказался на улице, должны обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач и других источников опасности.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи ГУ МЧС просит жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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