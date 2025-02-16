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Воскресенье, 16 февраля 2025, 11:08 мск

Новости Екатеринбург

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За сутки в пожарах погибли трое свердловчан

Фото ГУ МЧС

Накануне в пожарах в Свердловской области погибли три человека. Причиной трагедий стала неисправность электрооборудования. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Так, в деревне Гусева на улице Гоголя загорелся частный жилой дом. Пожар площадью 60 квадратных метров тушили 13 огнеборцев. Во время тушения спасатели нашли тело хозяина дома.

Также двух погибших нашли в горящем двухквартирном доме в поселке Половинном на улице Уральской. «На площади 60 квадратных метров горела кровля частного двухквартирного жилого дома. В 20:05 огнеборцы локализовали пожар. В 20:10 открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара участвовали 6 специалистов и 2 единицы техники», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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