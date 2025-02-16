За сутки в пожарах погибли трое свердловчан

Накануне в пожарах в Свердловской области погибли три человека. Причиной трагедий стала неисправность электрооборудования. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Так, в деревне Гусева на улице Гоголя загорелся частный жилой дом. Пожар площадью 60 квадратных метров тушили 13 огнеборцев. Во время тушения спасатели нашли тело хозяина дома.

Также двух погибших нашли в горящем двухквартирном доме в поселке Половинном на улице Уральской. «На площади 60 квадратных метров горела кровля частного двухквартирного жилого дома. В 20:05 огнеборцы локализовали пожар. В 20:10 открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара участвовали 6 специалистов и 2 единицы техники», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube