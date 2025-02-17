Уже ночью на Урал придут 20-градусные морозы

Предпоследняя неделя календарной зимы будет в Свердловской области самой морозной с начала года.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, в ночь на 18 февраля похолодает до -15…-20 °C, на севере до -25°, завтра днем будет -10…-15°.

19 февраля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -18…-23 °C, на крайнем севере -26°, днем -8…-13°.

20-21 февраля температура воздуха ночью -19…-24°, днем -8…-12°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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