Два миллиона уральских тюльпанов проверили на наличие вредителей

Специалисты Уральского управления Россельхознадзора провели проверку в тепличном комплексе ИП Строгинова в Алапаевском районе Свердловской области. Эксперты искали карантинных вредителей и болезней растений закрытого грунта.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего было обследовано более 2 млн тюльпанов, растущих на площади 0,5 га. По результатам мониторинга карантинные объекты не выявлены.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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