Лига RCC Fair Fight стала лауреатом премии Федерации кикбоксинга России

Екатеринбургская RCC Fair Fight стала лауреатом ежегодной национальной премии Федерации кикбоксинга России. Лига была признана лучшим промоушеном страны. Торжественная церемония прошла в Лужниках в Москве. Награду главе лиги Николаю Клименко вручил глава Республики Калмыкия, председатель высшего набсовета Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков.

«Лига RCC – это люди, обладающие колоссальными организаторскими способностями, которые понимают спортсменов, зрителей, умеют взаимодействовать с партнёрами и медиаресурсами», – отметил Бату Хасиков во время награждения.

Отметим, ежегодно в Екатеринбурге проводится от 4 до 6 международных турниров по кикбоксингу с участием сильнейших бойцов России и мира.

Екатеринбург, Елена Сычева

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