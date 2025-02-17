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Понедельник, 17 февраля 2025, 09:18 мск

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Лига RCC Fair Fight стала лауреатом премии Федерации кикбоксинга России

Фото: Федерация кикбоксинга России

Екатеринбургская RCC Fair Fight стала лауреатом ежегодной национальной премии Федерации кикбоксинга России. Лига была признана лучшим промоушеном страны. Торжественная церемония прошла в Лужниках в Москве. Награду главе лиги Николаю Клименко вручил глава Республики Калмыкия, председатель высшего набсовета Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков.

«Лига RCC – это люди, обладающие колоссальными организаторскими способностями, которые понимают спортсменов, зрителей, умеют взаимодействовать с партнёрами и медиаресурсами», – отметил Бату Хасиков во время награждения.

Отметим, ежегодно в Екатеринбурге проводится от 4 до 6 международных турниров по кикбоксингу с участием сильнейших бойцов России и мира.

Екатеринбург, Елена Сычева

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