Должник спрятал машину от судебных приставов в сугробе на кладбище (ФОТО)

Екатеринбуржец спрятал свой автомобиль на парковке Михайловского кладбища за забором и превратил его в сугроб, чтобы не отдавать.

Как сообщили в пресс-службе УФССП Свердловской области, некоторое время назад должнику выставили требование предоставить автомобиль для ареста, чтобы оплатить долги, но мужчина стал прятать свое авто.

От явки на прием он уклонялся, возле его дома машины не было. Но вскоре автомобиль нашли припаркованным на стоянке кладбища на улице Блюхера, под горой снега.



Екатеринбург, Елена Владимирова

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