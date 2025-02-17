Лишенный прав водитель устроил аварию в Нижнем Тагиле

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии с участием водителя, который сел за руль без прав.

ДТП случилось накануне вечером, 16 февраля, на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле. Водитель «Лады Приоры» на высокой скорости не справился с управлением и врезался в «Ладу Гранта», которая ехала навстречу. 39-летний виновник ДТП получил тяжелые травмы головы. Инспекторы ДПС выяснили, что мужчина ранее был лишен прав за пьяное вождение. Он управлял незарегистрированным автомобилем без полиса ОСАГО и ехал с непристегнутым ремнем безопасности. Против него возбуждены административные дела по нескольким статьям КоАП РФ.

Медики взяли у водителя кровь для анализа, так как его освидетельствование на алкоголь и наркотики невозможно было провести сразу из-за госпитализации. По факту ДТП проводится проверка. Второй участник аварии, к счастью, не получил серьезных травм.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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