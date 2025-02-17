Апатия и подавленность: как бороться с авитаминозом и астенией в конце зимы

С приближением весны многие жители Урала переживают обострение авитаминоза и астении. Как правило, зима и дефицит солнечного света истощают организм. Апатия, подавленность, боли в ногах, снижение чувствительности и памяти зачастую говорят о неправильном питании и нехватке витаминов.

Диетологи отмечают, из-за климатических особенностей уральцы меньше едят свежих овощей, фруктов и ягод. Больше остальных от авитаминоза страдают те, кто сидят на определенных диетах без наблюдения у специалистов; беременные женщины, пациенты, которые занимаются тяжелым физическим трудом (без сбалансированного питания); люди с психологическим расстройством, на фоне которого есть нарушение аппетита или проявление гипо- или авитаминоза.

Признаки астении (хроническая усталость, нарушение памяти и концентрации, снижении работоспособности и контроля над эмоциями) чаще всего наблюдаются у тех, чья работа связана с постоянным напряжением, в том числе и умственным. В группу риска входят учащиеся и обычные сотрудники офисов, проводящие рабочие дни в закрытом плохо проветриваемом помещении при искусственном свете.

Для поддержания энергии врачи рекомендуют разнообразное и калорийное питание с содержанием жиров, белков и углеводов, необходимых для синтеза иммуноглобулинов и ферментов, укрепляющих иммунитет. В день нужно употреблять примерно два-три крупных фрукта или овоща (не менее 400 г). А диеты, отвергающие белок, нужно отложить. Из недорогих овощей и фруктов для витаминизации организма подойдут яблоки, свекла, репка, морковь и другие общедоступные продукты.

Для борьбы с усталостью необходимо принимать поливитамины и увеличить время отдыха. Раздражительность можно снять при помощи успокоительных средств растительного происхождения – валерианы, пустырника, пиона и пр.

Проявляются авитаминоз и астения, как правило, весь переходный период от зимы к весне – в течение примерно полутора месяцев. Что касается витаминотерапии, то лучше проконсультироваться у врача. Сначала нужно убедиться, что имеется дефицит витаминов, чтобы не случилось передозировки.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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