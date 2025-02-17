Зоозащитники запустили голосование за обязательное чипирование кошек и собак

Екатеринбургские зоозащитники предложили мэрии ввести массовую доступную стерилизацию и обязательное чипирование домашних и бездомных собак и кошек. По их мнению, это позволит сократить количество животных на улицах и поспособствует быстрому поиску потерянных питомцев.

В фонде «Зоозащита» подчеркивают, что существует прямая взаимосвязь между нестерилизованными домашними животными и уровнем бездомности. Невостребованных щенков и котят нередко подбрасывают в подъезды, детские сады, стройки и на дачи. Многие из них погибают на улице, а те, кто выживает, собираются в стаи и производят многочисленное потомство.

Еще один способ решения проблемы безнадзорных животных – обязательная регистрация домашних кошек и собак. Процедура включает в себя установку чипа для идентификации питомца, а также занесение данных его хозяина в базу данных. На сегодняшний день 29 регионов России уже использую регистрацию животных.

На портале «Госуслуги» власти города уже запустили опрос жителей об отношении к стерилизации и регистрации домашних питомцев. Зоозащитники приглашают принять участие в нем всех жителей города, чтобы собрать как можно больше мнений об отношении екатеринбуржцев к предложенной инициативе. Опрос продлится до 24 февраля 2025 года. Пройти опрос можно по ссылкам: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/494313/ и https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/494325/.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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