За год из Свердловской области вывезли за рубеж почти 1,5 тысячи кубометров леса

В 2024 году из Свердловской области было экспортировано 1411,9 тысячи кубических метров лесной древесины. Вся продукция прошла каратинный фитосанитарный контроль, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В основном из региона вывозились пиломатериалы (1291,2 тысячи кубометров), деловая древесина (7,04 тысячи кубометров), изделия из древесины (10,5 тысячи кубометров), древесно-упаковочные материалы (2,1 тысячи штук). Уральский лес экспортировался в 20 стран мира. Около 23% лесоматериалов доставлялось в Казахстан, 20% – в Узбекистан, 13% – в Киргизию, 4% – в Китай.

На экспортируемую древесину было оформлено более 26,5 тысячи фитосанитарных сертификатов, что составило 111 % в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, сообщили в ведомстве. В 64 случаях в выдаче сертификатов было отказано, так как в вывозимой древесине обнаружили карантинных вредителей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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