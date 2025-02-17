Железнодорожники заплатят детям за поездку в адски жарком поезде

Уральские дети двое суток ехали к Черному морю в вагоне, где температура воздуха была +36 градусов. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской транспортной прокуратуры. В поезде сломался кондиционер, поэтому температура сильно отличалась от нормативной.

По итогам прокурорской проверки начальник пункта техобслуживания вагонов привлечен к административной ответственности за оказание услуг, не соответствующих законодательству. Ему назначен штраф. Кроме того, прокурор в суде взыскал с Федеральной пассажирской компании в пользу детей стоимость билетов и компенсацию морального вреда на общую сумму более 120 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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