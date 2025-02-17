Фолк-группы, блины с икрой и шоу собак: где и как будут проходить масленичные гуляния на Урале

Масленичная неделя в России начнется уже 24 февраля. Провожать зиму собираются на разных площадках Екатеринбурга и других городов Свердловской области. Где можно попробовать блины с икрой, на какой Масленице будут сжигать самое высокое чучело и каких хедлайнеров ждать – в нашем обзоре праздничных гуляний.

Главная Масленица Екатеринбурга состоится 2 марта в парке Маяковского, начиная с 12:00. В этом году гостей ждут выступления фольклорного ансамбля Uzoritsa и скоморохов. На площадке музея народного быта пройдет экскурсия, где посетители смогут почувствовать себя героями исторического фильма, а под открытым небом ремесленники представят свои поделки и сувениры. На фуд-корте можно будет попробовать блины с различными начинками (вареньем, сгущенкой и даже икрой), а завершится праздник традиционным сожжением чучела.

Блинами с икрой можно будет полакомиться и в летнем парке «Уралмаш». Празднование там начнется также с 12 часов. Развлекать взрослых и детей будут ходулисты и скоморохи. Из активностей для посетителей подготовили надувную скалу, куда попробуют забраться самые смелые. В программе также будут спектакли, танцы под веселую музыку, ярмарка с подарками и угощениями и традиционное сжигание чучела.

Арамильская Масленица развернется 2 марта на трех площадках: в тематическом центре «Парк Сказов», парке «Арамильская слобода» и парке «Лесная галактика». В «Парке Сказов» гуляния продлятся с десяти утра до семи вечера. Организаторы готовят большое количество активностей: игры, театрализованные представления, областной чемпионат народных гуляний, выступления сказочных героев и фолк-группы, шоу с дрессированными собаками, мастер-классы и тематические зоны. Кульминацией станет огненное шоу и сожжение необычного арт-объекта – 9-метрового деревянно-соломенного коня. Сжигать чучело будут в 6 вечера: гости Масленицы после окончания празднования успеют в спокойном темпе дойти до станции Арамиль и уехать домой на электричке.

В парке «Арамильская слобода» пройдет казачья Масленица. В программе: экскурсия в Казачий Острог 1675 года со скотным двором в сопровождении настоящих казаков, кормление животных на скотном дворе атамана, масленичные забавы, хороводы, мастер-классы, чаепитие с блинами и целебным чаем из местных трав, просмотр короткометражного фильма и сжигание чучела.

Масленица в арамильском парке «Лесная галактика» пройдет 1-го марта с 13 до 16 часов. Из активностей для гостей готовят песни, игры со сказочными персонажами Скоморохом, Весной, Машей и Медведем, а также блины и сожжение чучела. Кроме того, в этом году в парке пройдет конкурс на лучший масленичный костюм.

Самое высокое чучело сожгут в загородном клубе «Белая лошадь» в селе Кадниково. В прошлом году оно составляло более 17 метров, но организаторы обещают установить новую рекордную высоту. Помимо насыщенной программы на мероприятии планируют приготовить более 5 тысяч блинов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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