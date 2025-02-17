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Понедельник, 17 февраля 2025, 14:33 мск

Новости Екатеринбург

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Больше половины екатеринбуржцев страдают от наледи на улицах

Жители Екатеринбурга недовольны тем, как городские службы чистят улицы от наледи. Опрос, посвященный этой проблеме, запустил близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Больше половины, 55% респондентов, считают, что в городе очень скользко. Еще 29% – что проезжую часть почистили хорошо, а тротуары – плохо. Только 10% приявших в участие ответили, что они довольны качеством уборки. По сообщению пресс-службы администрации города, сегодня днем для наведения порядка на улицы вышли 363 рабочих и 155 единиц техники: 18 комбинированных дорожных машин, 39 тракторов, 6 снегопогрузчиков, 16 фронтальных погрузчиков, 48 самосвалов, 8 грейдеров и другие.

В выходные на обработке от наледи и уборке улиц города были задействованы 782 рабочих и 560 единиц техники: 34 комбинированных дорожных машины, 121 трактор, 39 грейдеров, 185 самосвалов, 52 фронтальных погрузчика и другие. Для обработки улично-дорожной сети использовано более 152 тонн фракционированного песка и противогололедных материалов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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