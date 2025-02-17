Детские сады и школы закрываются на карантин из-за ОРВИ

В Екатеринбурге растет заболеваемость ОРВИ. За прошедшую неделю закрыли девять групп и четыре класса. Сейчас на карантине находятся 59 групп в 45 детских садах и 17 классов в 13 школах.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, количество заболевших дошкольников увеличилось до 489. А число школьников, болеющих ОРВИ, наоборот, снизилось до 140 (неделей ранее было 169).

Как уже писал «Новый День», общая заболеваемость ОРВИ в городе на прошлой неделе составила 16,5 тысячи человек (рост – 13,3%). В области случаи заболевания острыми респираторными инфекциями увеличились на 14,1% по сравнению с предыдущей неделей. Более 60% заболевших – дети.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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