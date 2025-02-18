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Вторник, 18 февраля 2025, 09:52 мск

Новости Екатеринбург

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Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 7,7%

За прошлую неделю в Свердловской области зарегистрировано 3️5,6 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Это на 7,7% больше, чем неделей ранее, но на 10,4% ниже среднего многолетнего уровня. 58,9% заболевших – дети, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди возбудителей болезни обнаружены вирусы гриппа А и В, риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, аденовирусы, РС-вирусы, аденовирусы, боковирусы, метапневмовирусы, вирусы парагриппа.

Заболеваемость выше среднеобластного уровня в ЗАТО Свободном, Уральском, Кировграде, Невьянске, Арамиле, Сысерти.

В Екатеринбурге за неделю заболели 17300 человек, что на 4,8% выше уровня прошлой недели, но на 8% ниже среднего многолетнего уровня.

Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора расценивают ситуацию как прогнозируемую и управляемую.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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