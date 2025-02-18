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Вторник, 18 февраля 2025, 09:52 мск

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Рустам Галямов: «Прорабатывается несколько вариантов трассировки метрополитена»

Администрация Екатеринбурга не отказывается от планов по развитию метрополитена. Конкретные сроки не называются, но работа ведется.

«Прорабатывается несколько вариантов трассировки метрополитена, ведется работа по внесению изменений в Генплан до 2045 года. О сроках говорить преждевременно, но прорабатываем и с Академического, и Юго-Запад, и наверх, на «Антенные поля», вплоть до Верхней Пышмы. Когда будет более конкретная проработка, об этом будет заявлено», – сообщил вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов на круглом столе ИД «Коммерсант».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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