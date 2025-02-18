«Дустом их!» – Екатеринбургский застройщик высказался об иногородних конкурентах

Застройщики из других регионов приходили, приходят и будут приходить в Екатеринбург, составляя конкуренцию местным компаниям. Об этом заявил на круглом столе в ИД «Коммерсант» президент АСРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников.

«Я думал, что хоть что-то должно этот процесс остановить. Но нет! Нет! Вы поездите по России. Все ближайшие города, миллионники, заезжаешь, говорят: «Офигеть, какой Екатеринбург крутой», везде там, кроме Москвы и Петербурга. Все хотят быть в Екатеринбурге. Ничего с этой тенденцией не сделать. Дустом их! Полстола меня сейчас запинают, – пошутил Трапезников. – Но на самом деле это прекрасно. Я изменил свою точку зрения. Новая энергия, новые люди, новые деньги, новые продукты, новый уровень конкуренции, – это и делает Екатеринбург крутым. Поэтому – парни, приходите, будем рубиться!» – предложил он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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