Популярный автобусный маршрут изменит схему движения

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня автобус № 62, который двигается от Академического района до Елизавета через центр, изменит схему движения. Теперь транспорт будет курсировать в оба направления по улицам Репина и Начдива Васильева.

«Отменяется остановка «Начдива Васильева» по улице Репина при движении к конечному остановочному пункту «Южная подстанция». Вместо нее будет введен новый остановочный пункт «Начдива Васильева» по улице Викулова при движении к конечному остановочному пункту «Южная подстанция», – отметили в пресс-службе мэрии. Путь автобуса поменяли для того, чтобы улучшить качество транспортного обслуживания и безопасности.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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