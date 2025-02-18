Более 20 ножевых ранений: екатеринбуржец получил 10 лет колонии за жесткое нападение на первом свидании

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил к 10 годам лишения свободы мужчину, который пытался зарезать женщину на первом свидании.

Как отметили в пресс-службе региональной прокуратуры, екатеринбуржец познакомился с женщиной по интернету 19 мая 2024 года и пригласил ее на свидание к себе домой, где они вместе выпивали. Они поссорились, мужчина жестоко избил гостью и не меньше 20 раз ударил ее ножом. «В ходе нанесения телесных повреждений мужчина, глумясь, интересовался, почему последняя не теряет сознание от большой кровопотери, говорил, что планирует выколоть ей после смерти глазные яблоки и ампутировать молочные железы», – рассказали в пресс-службе ведомства. Жертва пыталась сбежать, но преступник догнал ее, еще два раза ранив в спину. Несмотря на значительную кровопотерю, она осталась жива.

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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