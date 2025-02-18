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Вторник, 18 февраля 2025, 11:23 мск

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Вице-мэр Екатеринбурга анонсировал охоту на зайцев

Отказ от кондукторов на некоторых маршрутах общественного транспорта не привел к взрывному росту неплатежей, но все же такое явление кое-где наблюдается, и администрация Екатеринбурга намерена с этим бороться.

По словам вице-мэра Рустама Галямова, на одном маршруте троллейбуса есть машины и с кондукторами, и без них. «Так вот разница по количеству безбилетников между ними порядка 15-16%. Поэтому с марта планируем рейды проводить. Мы видим, где действительно есть случаи, когда люди не платят, на каких маршрутах. Туда и планируется выезд контрольных служб. Будем пытаться стимулировать граждан, чтобы люди платили. Но массово такого явления нет. Мы это видим по платежам, по пассажиропотокам», – отметил Галямов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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