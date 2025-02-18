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Вторник, 18 февраля 2025, 11:23 мск

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Участник шоу «Титаны» проведет бой по ММА в Екатеринбурге

Фото: RCC

Участник экстремально-спортивного шоу «Титаны» Николай Коваленко проведет бой по смешанным единоборствам в Екатеринбурге на турнире RCC Intro 35 в ближайшую субботу. Соперником екатеринбуржца станет Магомед Магомедов, на его счету девять поединков, 67% побед он одержал болевыми приемами или удушающими, так что он считается одним из самых опасных соперников.

Коваленко начинал с дзюдо, неоднократно становился чемпионом России, был обладателем Кубка России и призером европейских соревнований. В ММА Николай провел 11 поединков, одержал 9 побед.

В прошлом году Коваленко попал в число участников проекта «Титаны 2», который показывают на ТНТ прямо сейчас.

Екатеринбург, Елена Сычева

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