Свердловскую область на неделю накроет смог

Сегодня вечером на Екатеринбург и окрестности опустится смог, который рассеется только через неделю.

Как сообщает Гидрометцентр, из-за установившегося на Урале антициклона ослабла циркуляция воздуха. Поэтому с 20 часов 18 февраля до 20 часов 25 февраля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Объявляется предупреждение об НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения – с 20 часов 25 февраля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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