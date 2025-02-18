Свердловскую область на неделю накроет смог

Сегодня вечером на Екатеринбург и окрестности опустится смог, который рассеется только через неделю.
Как сообщает Гидрометцентр, из-за установившегося на Урале антициклона ослабла циркуляция воздуха. Поэтому с 20 часов 18 февраля до 20 часов 25 февраля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Объявляется предупреждение об НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения – с 20 часов 25 февраля.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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