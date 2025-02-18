Во время лыжного марафона «Европа – Азия» движение транспорта будет ограничено

В Екатеринбурге перекроют движение транспорта во время лыжного марафона «Европа-Азия», который стартует в эти выходные от турбазы «Хрустальной» и финиширует у спорткомплекса «Динамо».

Так, 22 и 23 февраля с 08:00 до 17:00 закроют участок дублера Московского тракта (от Объездной дороги со стороны ТЦ «Мега» до поворота на коттеджный поселок Карасьозерский). Об этом на пресс-конференции рассказал директор марафона Дмитрий Чукреев.

Также с 11 до 16 часов будет действовать реверсивное движение на участках автодорог в сторону Палкинского Торфяника и Северки.

При этом жители населенных пунктов, находящихся в зоне перекрытия, смогут спокойно проехать, без ограничений.

Как отмечают организаторы, в забеге примут участие около 1200 человек. На данный момент на марафон зарегистрировались порядка тысячи профессионалов и любителей из 74 городов России. Всего будет четыре дистанции: самая короткая трасса, предназначенная для детей – 2 км, для любителей – 5 км и для профессиональных лыжников – 25 и 50 км. На трассе будут работать контрольные пункты с горячим питанием и медицинской помощью. Кроме того, на протяжении всех дистанций лыжников будут сопровождать наблюдатели на снегоходах.

Участники марафона смогут добраться до базы «Хрустальной» на бесплатных автобусах, при этом необходима регистрация. 22 февраля в 10:00 шаттлы отправятся от отелей «ДИВС» и «Коматек», а 23 февраля – от базы «Биатлон». Для тех, кто поедет на своих машинах, будет организована парковка на территории базы «Биатлон».

Все лыжники на финише получат памятные сувениры: медаль, шапочку и сумку для обуви.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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