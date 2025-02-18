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Вторник, 18 февраля 2025, 14:34 мск

Новости Екатеринбург

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Мэрия заплатит 80 тысяч горожанке, сломавшей руку на скользкой улице

Суд обязал администрацию Екатеринбурга выплатить 80 тысяч рублей женщине, которая сломала руку на улице Волгоградской.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, горожанка поскользнулась на протоптанной пешеходами тропинке возле ГКБ № 40. Она упала на левую руку и сломала ее. Следующие две недели женщина провела в травматологическом отделении, перенесла операцию. После перелома функция руки полностью не восстановилась.

Пострадавшая обратилась в суд с иском к МБУ «Верх-Исетское ДЭУ», администрации Екатеринбурга и администрации Верх-Исетского района, она просила взыскать с ответчиков 500 тысяч рублей компенсации морального вреда и 68 768 рублей материального ущерба.

Суд удовлетворил требования частично и обязал администрацию Екатеринбурга выплатить только компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей.

Администрация подала апелляцию, указав, что горожанка сама виновата в падении, так как шла не по тротуару, а по тропинке на газоне. К слову, граждане проложили эту тропу из-за того, что тротуар слишком скользкий.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции. Решение было оставлено без изменения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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