«РусЛайн» возобновляет рейсы Екатеринбург – Сыктывкар

Авиакомпания «РусЛайн» с 4 марта возобновляет рейсы из Екатеринбурга в Сыктывкар.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, полеты будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и пятницам на 50-кресельных самолетах Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 1 час 30 минут.

На данный момент продажа билетов открыта авиакомпанией до конца марта. О возможности бронирования перелётов с апреля авиаперевозчик объявит дополнительно. Билеты стоят от 4700 рублей в одну сторону и доступны на сайте авиакомпании и в авиакассах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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