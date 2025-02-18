Врач прооперировал мужчине здоровое легкое вместо больного. Пациент умер

В Новоуральске суд вынес приговор врачу-травматологу, из-за ошибки которого скончался пациент. Все произошло еще в конце 2023 года. Тогда в медсанчасть ФМБА в Новоуральске на скорой привезли мужчину с переломом ребер и черепно-мозговой травмой. Компьютерная томография также выявила повреждение легкого. Пациента прооперировали, проведя дренаж органа, но врач ошибся, он не учел, что на мониторе снимок был отражен зеркально – и прооперировал здоровое легкое, а поврежденное, соответственно, оставил без внимания. Во время обхода пациент был обнаружен в палате без признаков жизни. Позже выяснилось, что потерпевший потерял около 2 литров крови, от чего он и скончался.

В отношении травматолога возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.109 УК РФ. Вину он признал частично. Новоуральским городским судом медик признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Приговором суда ему назначили наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев, а медучреждение должно было заплатить в пользу стороны потерпевшего 500 тысяч рублей компенсации.

Приговор был обжалован обеими сторонами, сообщили в Свердловском областном суде. Адвокат врача настаивал на оправдательном приговоре, прокурор – на ужесточении наказания. Однако вышестоящая инстанция не нашла оснований для пересмотра приговора. Он вступил в законную силу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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