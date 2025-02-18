В Екатеринбурге упала заболеваемость ВИЧ – на 64% за 10 лет

В Екатеринбурге снижаются показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Сейчас в городе проживают 22 171 человек с положительным ВИЧ-статусом – это чуть более 1% населения уральской столицы.

Как сообщила начальник управления по вопросам охраны здоровья департамента социальной политики Оксана Кучкасова, за десять лет динамика выявления новых случаев ВИЧ снизилась на 64%. Если в 2015 году было зарегистрировано 1779 новых случаев, то в 2024 году – только 701. Причем подавляющее большинство сдавших положительный тест в прошлом году – люди старше 30 лет (89%). На долю молодежи приходится 10% новых случаев ВИЧ, зарегистрирован один заразившийся подросток.

Показатель смертности от СПИДа в Екатеринбурге также снижается. В 2024 году умерло 258 больных, что на 19% меньше печальной статистики 2023 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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