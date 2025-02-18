В Екатеринбурге стало больше алкоголиков и наркоманов

В Екатеринбурге растет общая заболеваемость наркологическими расстройствами. Под наблюдением психиатров-наркологов сейчас более 11 тысяч горожан. Только в прошлом году на учет были поставлены 1070 человек. Статистикой поделилась начальник управления по вопросам охраны здоровья городского департамента социальной политики Оксана Кучкасова, выступая на заседании в Екатеринбургской думе.

Заболеваемость алкоголизмом в городе выросла на 5%. Более 6 тысяч алкоголиков находятся под наблюдением врачей, причем большинство из них – люди в возрасте от 40 до 59 лет. Также на медицинском учете состоит один подросток с алкогольной зависимостью. По словам Оксаны Кучкасовой, ситуация с первичной заболеваемостью алкоголизмом стабилизировалась – в прошлом году выявили 278 человек, у которых проблемы с тягой к спиртному. Несовершеннолетних среди них нет.

Иная картина складывается по наркотической зависимости. В городе официально зарегистрировано 2590 наркоманов, что на 7,5% больше, чем годом ранее. Возраст большинства пациентов – от 30 до 39 лет. При этом на учете находятся 36 подростков, среди них есть ребенок младше 14 лет. В Екатеринбурге в 2024 году было зарегистрировано 239 случаев смертельных отравлений наркотиками. Наибольшее количество погибших (75%) – это мужчины в возрасте от 31 до 50 лет.

По данным МВД, в Екатеринбурге также растет число наркопреступлений. В 2024 году зафиксировано 2,8 тыс. деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 23% больше, чем годом ранее. Также на 36% выросло число преступлений в сфере наркосбыта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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