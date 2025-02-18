В Екатеринбурге на 77% выросло количество депортаций нелегальных мигрантов

Екатеринбургская полиция существенно усилила контроль за нелегальной миграцией. Как сообщил на заседании в городской думе новый начальник УМВД Виктор Позняк, в 2024 году из Екатеринбурга за пределы РФ было выдворено 2422 иностранных гражданина, допустивших нарушение миграционного законодательства, в 2023 году было 1362 таких фактов.

«На законодательном уровне полиция получила больше возможностей. В главе 18 КоАП установили более четкие правила по процедуре выдворения, поэтому 2024 год был плодотворным в плане борьбы с незаконной миграцией. Сейчас сотрудники МВД проводят мероприятия по изобличению людей, который помогали мигрантам в организованных формах», – пояснил Виктор Позняк, отвечая на вопросы депутатов.

По его словам, в прошлом году в Екатеринбурге полицейские провели 36 рейдов, во время которых проверили около 3 тысяч мигрантов и более 1,5 тысячи объектов, где работали иностранцы. Было составлено почти 8,5 тыс. протоколов о нарушении миграционного законодательства. Всего же на миграционный учет в городе было поставлено более 247 тысяч иностранных граждан. Это на 14% меньше, чем в 2023 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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