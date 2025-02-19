Начальник отделения полиции два года катался на автомобиле-вещдоке

В Нижнем Тагиле осужден бывший начальник отделения полиции – он больше двух лет ездил на автомобиле, который являлся вещдоком по уголовному делу.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, осужденный увел иномарку с территории автохозяйства МУ МВД «Нижнетагильское». «С июля 2020 по декабрь 2022 годов полицейский использовал указанный автомобиль в личных целях, пока собственник машины не начал розыск своего имущества», – добавил Шульга.

В результате потерпевшему вернули и автомашину, и снятые с нее запчасти. Бывший полицейский приговорен к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что преступление раскрыли сотрудники регионального ФСБ и подразделения собственной безопасности областного полицейского главка.

«Ныне осужденный покинул ряды системы МВД еще до возбуждения в отношении него уголовного дела. Теперь он понесет предусмотренную законодательством уголовную ответственность и не сможет больше поступить на службу не только в органы внутренних дел и в любое другое правоохранительное ведомство, но и вообще на любую госслужбу», – отметил полковник Горелых.



Нижний Тагил, Елена Владимирова

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