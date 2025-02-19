Депутата от «Новых людей» лишили мандата за прогулы

Серовская городская дума по представлению прокурора досрочно прекратила полномочия депутата Александра Некрасова, избранного от партии «Новые люди».
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, по регламенту думы депутаты должны присутствовать на всех заседаниях, а если не могут приехать по уважительной причине – сообщить об этом заранее. Но депутат Некрасов с апреля по октябрь 2024 года не появился в думе не разу, о причинах своего отсутствия аппарат думы в установленном порядке не информировал.
При этом в 2023 году в России был принят федеральный закон, согласно которому муниципальных депутатов следует лишать мандатов за отсутствие на заседаниях в течение 6 месяцев без уважительных причин.
Прокуратура направила в думу представление с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата. Дума приняла решение о лишении прогульщика мандата.
Серов, Елена Владимирова
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